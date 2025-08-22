Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorum Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Üyesi Av. Yusuf Ahlatcı, beraberinde AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz ve İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Civan ile birlikte Çorum Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürü Özden Özgür Yalçın’ı ziyaret ederek, Çorum sanayisinin geleceğine dair kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

Ziyaretin ana gündeminde, son yıllarda “asrın yatırımı” olarak nitelendirilen hızlı ve yük treni projesi yer aldı. Çorum sanayisinin üretim kapasitesini artırması beklenen projenin hem ihracat hem de istihdam açısından ilimize büyük bir ivme kazandıracağı üzerinde duruldu.

“ÇORUM SANAYİSİ İÇİN TARİHİ FIRSAT”

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Çorum’un yatırım ve sanayi alanındaki gücüne dikkat çekti. Ahlatcı, Hızlı ve Yük Tren Projesi’nin, sadece Çorum’un değil, bölgenin kaderini değiştireceğini vurguladı: Yusuf Ahlatcı: “Sanayimizin güçlendirilmesi ve üretim kapasitemizin artırılması için her zaman elimizi taşın altına koyuyoruz. Hızlı ve Yük Tren projesi, Çorum’u lojistik anlamda bir merkez haline getirecek. Böylece ihracatta rekabet gücümüz artacak, yeni yatırımların önü açılacak. Çorum sanayisi için tarihi bir fırsatla karşı karşıyayız” dedi.

“ÜRETİM -İSTİHDAM İÇİN

YENİ KAPILAR AÇILACAK”

Ziyarette konuşulan bir diğer konu ise Çorum’un mevcut sanayi potansiyelinin artırılması oldu. Çorum Milletvekili Ahlatcı üretim, yatırım ve istihdamın öncelikli hedefleri olduğunu belirterek, “Çorum’un ekonomik kalkınmasında sanayi yatırımları kilit rol oynuyor. Biz de yatırımın, üretimin ve istihdamın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

OSB Müdürü Özden Özgür Yalçın da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sanayicilerin beklenti ve ihtiyaçlarını paylaştı. Yalçın, “Çorum OSB, her geçen yıl daha da büyüyen ve ülke ekonomisine katkı sunan bir yapıya kavuşuyor. Hızlı ve Yük Tren Projesi’nin hayata geçirilmesiyle birlikte sanayicilerimiz için yeni bir dönem başlayacak. Hem nakliye maliyetleri düşecek hem de üretim daha hızlı pazara ulaşacak” ifadelerini kullandı.

“ÇORUM YATIRIMCI İÇİN

CAZİBE MERKEZİ OLACAK”

Ziyaret sırasında yapılan değerlendirmelerde, Çorum’un son yıllarda sanayi yatırımlarında gösterdiği gelişimin altı çizildi. Özellikle makine, gıda, metal ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların, hızlı tren hattıyla birlikte ihracat kapasitelerini artıracağına vurgu yapıldı.

Milletvekili Ahlatcı, yatırımcıların önünü açacak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirterek, “Çorum, güçlü sanayi altyapısı ve girişimci ruhuyla Türkiye’nin parlayan yıldızı olmaya devam edecek. Bizler de şehrimizi sanayi ve lojistik alanında cazibe merkezi haline getirmek için var gücümüzle çalışacağız” şeklinde konuştu.

Muhabir: Haber Merkezi