Memur-Sen İl Temsilcisi ve Eğitim Bir-Sen 1 Nolu Şube Başkanı Fatih Okumuş, üyelerine yönelik soruşturma açılacağı söylemlerine sert çıkarak uyarıda bulundu.

Fatih Okumuş, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada 18 Ağustos günü ülke genelinde iş bırakma eylemine katılan üyelerine yönelik soruşturma açılacağı duyumları aldıklarını söyledi.

Türkiye genelinde tüm üyelerinin katılımı ile yaptıkları iş bırakma eylemine katılan üyelerine soruşturma açılacağı yönünde duyumlarla ilgili açıklama yapan Okumuş şu görüşlere yer verdi: “Bu türden hukuk dışı ve kabulü mümkün olmayan, tahammül sınırlarımızı zorlayan, pervasız ve keyfî teşebbüslere asla müsamaha göstermeyeceğiz.

Sendikal eyleme katılma, sendikal örgütlenme özgürlüğünün parçası olup bu etkinliğe katılmak Anayasa Mahkemesi kararları ile Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun kararı gereği “mazeret” olarak kabul edilerek izinli sayılmayı gerektirir. Anayasa Mahkemesi de sendikal eylem kararları gereğince işe gelmeme halinde verilen disiplin cezalarını, sendikal hak ihlali olarak görmektedir.

Buna rağmen eyleme katılan kamu çalışanlarına soruşturma açmak, disiplin cezası vermek veya benzer yaptırım veya yaptırım tehditlerine maruz bırakmak, 18 Ağustos tarihinde gerçekleştirdiğimiz eylemi dahi gölgede bırakacak, tüm Türkiye’ye yayılacak başka eylem ve tepkilere kapı aralayacaktır.

Üyelerimize soruşturma açma veya disiplin cezası verme hukuksuzluğunu sergileyen yetkililer hakkında, sendikal hakların engellenmesi suçunu işlediklerinden hareketle cumhuriyet başsavcılıklarına şikayet başvurusunda bulunacağız”

Muhabir: Haber Merkezi