İlk olarak "Çiğdem Aşı ve Çocuk Oyunları Şenliği" için hazırlanan çiğdem aşını tahta kaşıkla birlikte vatandaşa ikram eden Ahlatcı, Millet Bahçesi’nde düzenlenen 23 Nisan Şenliklerine katılan çocuklara boyama kitabı ile birlikte pastel boya dağıttı.

Şenliğe katılan vatandaşlarla yakından ilgilenen Ahlatcı, yaşlıların ellerinden öperek, bayramlarını kutladı.

Yaşlı vatandaşlara bir şeylere ihtiyaçlarının olup, olmadığını soran Ahlatcı, onların hayır duasını aldı.

Çocuklara çeşitli bayram hediyeleri veren Ahlatcı, gençlerle de sohbet etti.

(Haber Merkezi)