Ahlatcı Holding Gaz Grubu’nun yatırım ve işletme faaliyetleri 2024 değerlendirme toplantısında ele alındı. Toplantıya, Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, Başkan Yardımcıları, Yönetim Kurulu üyeleri, Holding CEO’su Kadri Samsunlu ve Doğalgaz Grup Başkanı Kasım Kahraman da katıldı.

Toplantıda ayrıca, Nanografi A.Ş, GoldForce Savunma Sanayi A.Ş, Ahlatcı Yatırım Menk. Kıy. Değ. A.Ş. ve Ahlatcı Ödeme ve Elek. Para Hiz. A.Ş Genel Müdür ve üst düzey yöneticilerinin yanı sıra Enerya, Çedaş ve MarmaraGaz Dağıtım Şirketleri Genel Müdür Yardımcıları, birim müdürleri ve çeşitli kademelerden yöneticiler hazır bulundu.

Sırasıyla, Kasım Kahraman, Kadri Samsunlu ve Ahmet Ahlatcı’nın konuşma yaptıkları toplantıda, 2024 yılı ikinci çeyrek verileri sunuldu, yeni projeler değerlendirildi ve gelecek dönem faaliyetleri hakkında bilgi verildi.