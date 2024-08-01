Yöresel Çorum Mutfağını Velipaşa Hanı’nda hizmet açan Çorum Belediyesi, gastronomisi alanında yeni bir çalışmayı daha hayata geçirerek “Aylin’in Mutfağından Yöresel Çorum Lezzetleri” adlı eseri yayınladı.

Çorum Belediyesi şeflerinden Aylin Memik tarafından kaleme alınan kitapta yüzün üzerinde yemek tarifine yer verildi. Aylin’in Mutfağından Yöresel Çorum Lezzetleri kitabı Çorum Belediyesi hizmet binasında bulunan Kent Arşivinden temin edilebilecek.

Çorum’un zengin tarihi mirasıyla ve doğal güzellikleriyle olduğu kadar gastronomisiyle de ön plana çıktığını söyleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Anadolu Mutfağı denildiğinde akla gelen mutfaklardan biri de Çorum mutfağıdır. Çorum mutfağı, Hititlerden günümüze Anadolu'nun önemli lezzet duraklarından biridir. Şef Aylin Memik Hanımefendi'nin kaleme aldığı Aylin'in Mutfağından Yöresel Çorum Lezzetleri adli eser Belediyemiz Kültür Yayınları arasında yerini almıştır. Tatlılardan çorbalara, et yemeklerinden reçellere, turşulardan hamur işlerine kadar Çorum’un mutfak değerlerini yansıtan eser şehrimizin mutfak kültürünü tanıtmada ve gelecek nesillere aktarılmasında önemli katkı sağlayacaktır” dedi.

Editör: İHA AJANS