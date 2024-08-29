Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde 4.hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Ahlatcı Çorum FK’nın 31 Ağustos Cumartesi günü, sahasında Sakaryaspor’la oynayacağı zorlu maçta İzmir bölgesi üst klasman hakemi Ayberk Demirbaş düdük çalacak. Çorum Şehir Stadı’nda, saat 21.45’te başlayacak maçta Ayberk Demirbaş’ın yardımcılıklarını ise İzmir bölgesinden Sezgin Çınar ve Ömer Lütfü Aydın yapacak. Yine İzmir bölgesinden Erdem Temel de zorlu karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.

DEMİRBAŞ’LA KAYIP YOK

Ayberk Demirbaş, hakemlik kariyerinde tamamı geçen sezon olmak üzere Ahlatcı Çorum FK’nın 3 maçını yönetti. Kırmızı-siyahlı ekip 3 karşılaşmayı da kazanırken, deplasmanda Ümraniyespor’u 3-0, sahasında Boluspor’u 2-0, Bodrum FK’yı da 2-1 yendi.

SAKARYA DA HEÇ YENİLMEDİ

30 yaşındaki İzmir bölgesi hakemi Ayberk Demirbaş, Ahlatcı Çorum FK’nın olduğu gibi Sakaryaspor’un da 3 maçını yönetti. Yeşil-siyahlı ekip bu maçlarda 1 galibiyet, 2 beraberlik alırken, geçen sezon sahasında Giresunspor’u 3-1’le geçip, deplasmanda Erzurumspor’la 0-0, 2020-2021 sezonunda ise sahasında 1922 Konyaspor’la 1-1 berabere kaldı.

KLASMANDA 68 MAÇ YÖNETTİ

Ayberk Demirbaş, hakemlik kariyerinde 1.Lig, 2.Lig, 3.Lig, Türkiye Kupası ve Bölgesel Amatör Lig’de olmak üzere 68 klasman maçında düdük çalarken, bu karşılaşmaların 34’ünü ev sahibi takımlar, 22’isini deplasman takımları kazandı. 12 maç ise berabere bitti.