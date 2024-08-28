Çorum FK’nın kulüp isim sponsoru Ahlatcı Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı, iş insanı Ahmet Ahlatcı, takımın bu sezon Süper Lig’e çıkması gerektiğinin altını çizdi ve Kulüp Başkanı Oğuzhan Yalçın’ın “Bu şartlarda şampiyonluk hayal” sözlerine katılmadığını söyledi.

“Çok yoruldum” diyen Başkan Oğuzhan Yalçın’a, “Ya bu deveyi güdecek, ya bu diyardan gitmeyecek. Hepimiz el ele vereceğiz.

Süper Lig hayal lafını kabul etmiyorum. Her şey hayal ile başlar. Diğer takımların 500 milyona yaptığı işi Oğuzhan Başkan 250 milyona yapar. Kimsenin yapamadığını Çorumlu yapar diyorlar. Bu işi Oğuzhan Başkan yapar.

İlk 3 maçta hovardalık yayıp puanları dağıttık. Ama ne yayıp edip Çorum FK’yı bu sezon mutlaka Süper Lig’e çıkarmamız lazım” şeklinde konuştu.

ÇORUM HALKINA

SORUMLULUĞUMUZUN

BİR PARÇASI

Ahlatcı Holding olarak Çorum FK’ya her zaman destek olduklarını yineleyen Ahlatcı, konuşmasında şunları söyledi:

“Şehrimizin gözbebeği Çorum Futbol Kulübü başta olmak üzere spora ve sporcuya desteğimiz, Çorum halkına olan sorumluluğumuzun bir parçası olarak görülüyor. Yıllardır Çorum Futbol Kulübü’ne her türlü desteği vermekten kaçınmadım. Her yıl olduğu gibi geçen yıl da isim sponsoru olarak Çorum Futbol Kulübü’nü Süper Lig’e çıkarmak adına var gücümüzle çalıştık.

Bu nedenle bugün sizlerin huzurunda Ahlatcı Çorum Futbol Kulübü ile imzaladığımız sponsorluk anlaşması bizim için sıradan bir sponsorluk anlaşmasından çok daha anlamlıdır. Aslında bu anlaşma memleketimize olan bağlılığımızın, inancımızın ve geleceğe dair olan umutlarımızın bir yansımasıdır.

ÖNCE SÜPER LİG

SONRA AVRUPA

Çorum FK’nın önce Süper Lig’e çıkmasını, daha sonra da Avrupa kupalarında Türk bayrağımızı dalgalandırmasını gönülden arzu ediyoruz. Bugün burada bir kez daha ifade etmek istiyorum ki, şehrimizin simgesi ve gururu olan Çorum Futbol Kulübü’nün yeri Süper Lig’dir. Ahlatcı Holding olarak kulübümüzü azimle, inançla, yılmadan çok çalışarak başarı basamaklarını birer birer çıkarak önce Süper Lig’de daha sonrada Avrupa’da bizleri en iyi şekilde temsil edeceğine inancımız tamdır.

Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da omuz omuza yürümeye kararlıyız. Bu atılan imza bu kararlılığımızın en güzel kanıtıdır. Ahlatcı Holding olarak bizim en büyük arzumuz her Çorumlu gibi takımımızı Süper Lig’de görmek, başarılarını alkışlamak ve heyecanına ortak olabilmektir. Bu nedenle Çorum Futbol Kulübü’ne bu yıl da isim sponsoru olmaktan dolayı büyük gurur duyduğumuzu belirtmek isterim.

Hep birlikte bir hayali gerçekleştirmek için bir adım daha atıyoruz. Bu heyecan verici yolculukta bizlere eşlik eden fedakâr taraftarımıza, kıymetli kulüp yöneticilerimize ve değerli sporcularımıza teşekkür ederim. Ahlatcı Holding olarak spora, bilime, sanata ve sanatçıya olan desteğimizi geçmişte olduğu gibi yarında sürdürmeye devam edeceğiz.

Bu önemli anlaşmanın Türk sporuna, Çorum’a, Çorum Futbol Kulübü’ne ve Ahlatcı Holding’e hayırlı olmasını diliyorum.”