Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, Ahlatcı Holding ile yapılan kulüp isim sponsorluğu anlaşması imza töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

“Öncelikle bizi hiç yalnız bırakmayan, maddi ve manevi olarak hep yanımızda olan, çok iyi bir Çorum milliyetçisi olan, değerli iş insanı Sayın Ahmet Ahlatcı’ya teşekkür ediyorum” diyen Oğuzhan Yalçın, iki sezonda 500 milyon lira harcadıklarını ve bu paranın Çorum’dan olan kısmının yüzde 80-90’nın Ahlatcı Holding’e ait olduğunu söyledi.

Mevcut şartlarda şampiyonluğun hayal olduğunu ifade eden Oğuzhan Yalçın, “Yalnız bırakılmış bir başkan olarak görüyorum kendimi. Destek için hep Ahlatcı’ya gidiyoruz.

2 sezonda 500 milyon lira para harcamışız. Çorum’dan gelen paranın yüzde 80-90’nını Ahlatcı Holding veriyor. Gerisi zaten Çorum dışından.

Bu sezon bütçe olarak ligde 13 veya 14.sıradayız. Transfer yapmak istiyoruz ama bizim verdiğimizin üç katını veren kulüpler var. Bir kanat oyuncusu almamız lazım ama büyük paralar vermemiz gerekiyor.

Destek noktasında birçok görüşme yaptık ama herkes kapıyı kapatıyor. Ahlatcı dışında Çorum’dan destek yok. Mevcut şartlarda Süper Lig’in hayal olduğunu söylemek istiyorum. Ahmet Ahlatcı ağabeyle el ele verip elimizden geleni yapacağız.

Tek başına Ahmet Ahlatcı kulüp başkanı olsa bile herkesin el ele destek olması lazım. Yoksa çok zor” şeklinde konuştu.

ELEŞTİRİLER ACIMASIZCA

Özellikle sosyal medyadaki eleştirilerin çok acımasızca olduğuna da dikkat çeken Başkan Oğuzhan Yalçın, “Çorum’da fitne bağları diye yer var. Dedikodu çok fazla. Bu yüzden, biz sürekli yukarılarda olmalıyız ki o dedikodulardan uzak olalım. Sosyal medyada yapılan olumsuz yorumlar yüzünden forma göğüs sponsorluğu anlaşmamız iptal oldu.

GELECEĞİMİZ MECHUL

Süper Lig’e çıkmak istiyoruz ama sırf bunun için de kulübü riske atamayız. 1.Lig’de borcu olmayan birkaç kulüpten biriyiz. Ama geleceğimiz meçhul. Ben çok yoruldum” şeklinde konuştu.

160 MİLYON LİRA LAZIM

Ahlatcı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, yeni sezon bütçesi ile ilgili yaptığı açıklamada, belirlenen toplam rakamın yaklaşık yarısını oluşturabildiklerini söyledi.

Sezonun maliyetinin 275 milyon lira ile 300 milyon lira arasında olacağını kaydeden Başkan Oğuzhan Yalçın, “Şu ana kadar, Ahlatcı Holding ile kulüp isim sponsorluğu anlaşmasından 33 milyon lira, Arca firmasından 40 milyon lira, Makim-San’dan 5 milyon 500 bin lira, kombine bilet satışlarından 2 milyon 500 bin lira, localardan 6 milyon lira, Türkiye Futbol Federasyonu’ndan da 30-35 milyon lira gelir ön görüyoruz. 135-140 bin lira civarında bir bütçe oluşturduk. Geriye 160 milyon lira kalıyor. Bu parayı bulabilmek için çalışmalarımız sürüyor. Bulamazsak kurtuluş mücadelesi vereceğimizi söylemiştim daha önce.

1.Lig’de bütçe olarak şu anda 13 veya 14.sıradayız” şeklinde konuştu.

Yalçın, kulübü borçlandırmayacağını da yineledi.

SÜPER LİG’E ÇIKMA PRİMİ

İKİŞER BUÇUK MİLYON LİRA

Ahmet Ahlatcı, Başkan Oğuzhan Yalçın’dan ikişer milyon lira Süper Lig’e çıkma primi açıklamasını istedi, Yalçın primi ikişer buçuk milyon lira olarak duyurdu.

Ahlatcı Holding ile Çorum FK arasında düzenlenen kulüp isim sponsorluğu imza töreninde şampiyonluk pirimi de belirlendi.

Kulübün bu sezon da isim sponsoru olan Ahlatcı Holding’in yönetim kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, bu sezon Süper Lig’e yükselmenin şart olduğuna vurgu yaparken, başkan Oğuzhan Yalçın’dan ikişer milyon lira Süper Lig’e yükselme primi açıklamasını istedi. Süper Lig’e yükselmeyi istediklerini ve hedeflerinin de bu olduğunu kaydeden Oğuzhan Yalçın, primi ikişer buçuk milyon lira olarak açıklarken, “Süper Lig’e çıkmak istiyoruz ama sırf çıkacağız diye de kulübü borçlandırıp riske atamam. Borçsuz şekilde devam etmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

GÖĞÜS REKLAMI ANLAŞMASI

SOSYAL MEDYADAKİ YORUMLAR

YÜZÜNDEN İPTAL OLMUŞ!

Ahlatcı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, forma göğüs reklamı ile ilgili bir firma ali anlaştıklarını ancak anlaşmanın son anda bozulduğunu açıkladı.

Konuyla ilgili konuşan Oğuzhan Yalçın, “Forma göğüs reklamı için İstanbul’dan bir firma ile anlaşmıştık. TFF’nin 1.Lig kulüp başkanları ile yaptığı toplantıya katılmak için İstanbul’a gittik. Göğüs reklamı anlaşması yaptığımız firmanın sahibi, sosyal medyadaki olumsuz yorumları okumuş. Bana aynen şunu söyledi. ‘Başkan, ya senin anlattığın hikaye yanlış, ya da Çorum’da farkı bir şey var. Onca emeğine, mücadelene rağmen sana bu yorumları yapan şehir bize de yapar.’ O yüzden anlaşma iptal oldu” dedi.

“PARA BEKLENTİMİZ YOKTU

SADECE SUNUM YAPACAKTIK”

Ahlatcı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, iş insanları ile yapılacağı duyurulan ve sonrasında iptal edilen toplantı ile ilgili konuştu. Valilik ve Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından organize edileceği belirtilen toplantı ile ilgili olarak, “Bu toplantı ile ilgili bir para beklentimiz yoktu. 2024-2025 Sezonunun tanıtımı olacaktı. Bugüne kadar neler yaptık, bundan sonra neler yapmak istediğimizle ilgili bir sunum yapacaktık.

Toplantıyı yemekli yapmayı ve yemek giderlerini de tamamen biz üstlenecektik. İş dünyasından bugüne kadar uzun süre hep para talep edilmiş. Biz yaklaşık 500 kişilik yemek hazırlatacaktık. Ama gelen olmazsa hepsi boşa gider dedik ve toplantıyı iptal ettik.

Maksat, Çorum FK ile ilgili sunum yapmaktı. Sayın Valimiz ve TSO Başkanımız öncülük etmek istedi ama olmadı” şeklinde konuştu.

YÖNETİME İKİ

ÖNEMLİ TAKVİYE

Taraftar takıma transfer beklerken, yönetime takviye hamlesi geldi. Ahlatcı Çorum FK’nın geçtiğimiz günlerde yenilenen yeni yönetim kuruluna iki önemli takviye daha yapıldı. Kulübün sponsorlarından YAF Group Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Kanıcı ve Esenyel Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Esenyel yönetim kurulunun yeni üyeleri oldular.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ülkemizin önde gelen iş insanlarından, Esenyel Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Esenyel’in Hukuki İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı, YAF Group Yönetim Kurulu Başkanı, iş insanı Yusuf Kanıcı’nın ise asbaşkanlık görevine getirildiği belirtildi.

Kulüp Başkanı Oğuzhan Yalçın, Esenyel ve Kanıcı’nın yönetime girmeleri ile ilgili olarak, “Kendileri çok iyi Çorum milliyetçileri. Kulübümüze her zaman destek oluyorlardı. Güç birliği yapalım dediler ve bu doğrultuda artık aramıza yönetici olarak katıldılar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.