Ahlatcı Holding ve Çorum Futbol Kulübü arasında düzenlenen isim sponsorluğu imza töreninde Çorum FK’lı taraftarlar sürpriz bir pankart açtı.
Çorum Şehir Stadyumu toplantı salonunda gerçekleşen imza törenine katılan bir grup Kırmızı-Siyahlı taraftarlar “Ahmet abimiz, Oğuzhan başkanımız el ele hep beraber Süper Lig’e” yazılı pankart açtı. Açılan pankart karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, taraftara “İnşallah Süper Lig’e” çıkacağız diyerek cevap verdi.
Editör: RIFAT KARA