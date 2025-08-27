Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nun (ASKF) Seçimli Genel Kurul’u 7 Eylül Pazar günü Buhara Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek. Genel Kurul öncesi ilk adaylığını açıklayan Yesevi Spor Kulübü Başkanı Sinan Avşar olmuştu. Mevcut Başkan Ferhat Arıcı da dün ASKF Toplantı Salonu’nda düzenlediği basın toplantısı ile adaylığını resmen duyurdu. Basın toplantısına, 40’a yakın kulübün başkanları, temsilcileri ve mevut ASKF yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Toplantıda adeta gövde gösterisi yapan Başkan Arıcı, toplantıya besmele çekerek başladı. Konuşmasının başında kendisine destek veren kulüp başkanlarına, temsilcilerine teşekkür eden Başkan Arıcı, daha sonra görev yaptıkları 3 yıl içerisinde yaptıkları icraatları ve seçilmesi halinde yapacağı çalışmaları kamuoyu ile paylaştı.

KULÜPLERİMİZİN SESİ OLDUK

ASKF Başkanlığı görevini 3 yıldır onurla sürdürdüğünü ifade eden Başkan Arıcı, bu süreçte her zaman kulüplerin sesi olduğunu bundan sonra da olmaya devam edeceklerini ifade etti. ASKF Başkanlığı görevini sadece temsil sorumluluğu olarak değil, amatör spor kulüplerinin hakkını ve hukukunu savunan bir duruş olarak benimsediğini belirtti.

PROJELERİNİ ANLATTI

Başkan Arıcı konuşmasının devamında tekrardan göreve seçilmesi halinde hayata geçireceği projelerini anlattı. Geçmiş dönem kulüplere servis desteği sağladıklarının altını çizen Arıcı, “Çorum Belediyemiz ve İl Özel İdaremiz aracılığıyla kulüplerimize spor malzeme yardımları ulaştırdık. Antrenörlerimize düdük, taktik tahtası ve antrenör kiti hediye ettik. Amatör Spor Evi projesinde ciddi mesafe kat ederek ortak bir altyapı için adım attık. Belediye başkanlarımız ve milletvekillerimizin katılımıyla kahvaltı buluşmaları düzenledik. Sezon öncelerinde kulüplerimizi ziyaret ederek moral ziyaretlerinde bulunduk. Yerel basınla güçlü iş birlikleri kurarak amatör sporun görünürlüğünü artırdık. En önemlisi, Halk Eğitim Merkezi ile yaptığımız protokol sayesinde yaklaşık 30 kulübümüz bünyesindeki antrenörlerimiz, halk eğitim üzerinden spor kursları açarak aylık 30.000 TL’ye varan gelirler elde etti.

Bugün geldiğimiz noktada, bu başarıları daha da ileri taşımak adına Çorum ASKF Başkanlığına yeniden aday olduğumu kamuoyuna duyuruyorum.

Yeni dönemde öncelikli hedeflerimiz servis desteğini kalıcı ve sürdürülebilir hale getirmek, Amatör Spor Evi’ni tamamlayarak tüm kulüplerimizin hizmetine sunmak, Spor malzeme yardımlarının kalitesini artırmak ve çeşitlendirmek, Kulüplerimize ve federasyonumuza gelir getirici projeler hayata geçirmek, Profesyonel takımımızla (Çorum FK) amatör spor camiamızı aynı hedef doğrultusunda buluşturmak, Tüm kulüplerimize eşit hizmet anlayışıyla çalışmak, hiçbir oluşum, grup ya da kişiye ayrıcalık tanımadan sporun birleştirici gücünü büyütmek. Çorum Valiliğimiz, Çorum Belediyemiz ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzle uyum içinde çalışmaya devam etmek. Biz biliyoruz ki, yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır.

Bizler proje üretmeye, Çorum amatör sporu için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Amatör spor camiasını bir kulübe, bir oluşuma değil; tüm kulüplerimize eşit mesafede hizmet etmek için mücadelemizi sürdüreceğiz.Bu vesileyle, şehrimizi profesyonel ligde temsil eden Çorum FK’nın yeni yönetimine başarılar diliyor, ilimizde profesyonel ve amatör sporun el birliğiyle yükselmesini hedefliyoruz. Yeni dönemde daha güçlü, daha adil, daha üretken bir ASKF için yola çıkıyoruz. Destek sizden, hizmet bizden’ dedi.

ASKF'DE BİR İLK

Mevcut Başkan Ferhat Arıcı’nın tekrardan seçilmesi halinde ASKF’de yeni dönemde bir ilk yaşanacak.

ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, göreve yeniden seçilmesi halinde ASKF tarihinde hiç olmayan bir ilki Çorum’a yaşatacaklarını söyledi. Arıcı, yeni dönemde yeni yönetiminde Nermin Hoca Dans ve Spor Kulübü Başkanı Nermin Özkeskin’in yer alacağını belirterek ilk kez ASKF tarihinde bir kadın yöneticinin görev yapacağını duyurdu.

AYAN'A ÖZEL TEŞEKKÜR

ASKF Toplantı Salonu’nda düzenlediği basın toplantısında adaylığını açıklayan Arıcı, açıklama sonunda Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan’a özel olarak teşekkür etti.

Ayan’dan Engin ağabeyim diyerek bahseden Arıcı, “Engin ağabeyim her zaman yanımda oldu. Bu süreçte de en büyük desteği kendisinden görüyorum. Çok teşekkür ederim kendisine” dedi. Ayan’ın ardından Başkan Arıcı bir özel teşekkür de her zaman amatör sporu sayfalarına taşıyan Çorum Haber ve Çorum Hakimiyet Gazetelerine de özel olarak teşekkür etti.