Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), kırmızı-siyahlı kulübe taraftarlarının neden olduğu “çirkin ve kötü tezahürat” eyleminin ikinci kez gerçekleşmesi nedeniyle 60.000 lira para cezası ve eylemin gerçekleştiği Doğu tribün D4-D5 bloklarında yer alan yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine, yine taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle de 84.000 lira para cezası verdi.

Editör: HABER MERKEZİ