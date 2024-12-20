Amed Sportif Faaliyetler maçında kırmızı kart gören Ahlatcı Çorum FK’lı futbolcu Burak Süleyman, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun (PFDK) verdiği ceza ile sezonun ilk yarısını kapattı.

Maçın sonuna eklenen uzatmalarda, hakemin Ahlatcı Çorum FK aleyhine verdiği bir faul kararı sonrası şiddetli şekilde itirazda bulunan ve sahaya kadar giren Burak Süleyman, direkt kırmızı kart görürken, “hakaretleri” nedeniyle PFDK’ya sevk edilmişti. PFDK, deneyimli futbolcuya ihraç öncesi ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakaretleri nedeniyle 3 maçtan men ve 29.250 lira para cezası verdi. Burak Süleyman bu cezayla birlikte sezonun ilk yarısını kapattı.