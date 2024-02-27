Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde Play-Off’a kalma mücadelesi veren Ahlatcı Çorum FK, ligin geride kalan 24 haftalık periyodunda topladığı 38 puanla potanın hemen bir basamak altında, 8.sırada yer alıyor. Kırmızı-siyahlı ekip, puanların yarısını evinde, yarısını ise deplasmanda aldı.

İLK YARI DEPLASMANDA İYİYDİ

Ahlatcı Çorum FK, 24 maçta 11 galibiyet, 5 beraberlik, 8 yenilgi aldı ve 38 puan topladı. Bu maçlarda 39 gol atan kırmızı-siyahlı ekip kalesinde 25 gol gördü. Çorum temsilcisi, 38 puanın 19’unu evinde, 19’unu ise deplasmanda aldı.

24 Şubat’taki 2-1’lik Bodrum FK galibiyetiyle ikinci yarının 7.haftasını geride bırakan Ahlatcı Çorum FK, ilk yarının ilk 7 haftalık periyoduna göre 1 puan geride kalmasına rağmen iç sahada aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekti. Sezonun ilk yarısında, 7 maç sonunda 12 puan toplayan Çorum ekibi, sadece Sakaryaspor’u 1-0 yenerek evinde 3 puan toplarken, Giresunspor’a 2-0, Gençlerbirliği’ne ise 1-0 yenildi.

Deplasmanda daha başarılı sonuçlar alan Ahlatcı Çorum FK, Tuzlaspor’u 3-0, Göztepe’yi 2-1, Ümraniyespor’u 3-0 mağlup ederek 9 puan toplarken, Bodrum FK’ya ise 2-1’lik skorla boyun eğdi.

İKİNCİ YARIDA EVİNDE DAHA BAŞARILI

Ahlatcı Çorum FK, sezonun ikinci yarısının ilk 7 maçında ise ilk yarıya göre 1 puan geride kalmasına rağmen evinde daha başarılı sonuçlar aldı. Sahasında 4 maç oynayan Çorum ekibi, Tuzlaspor ve Bodrum FK’yı 2-1’lik skorlarla yenerken, Göztepe ile 1-1 berabere kalıp Ümraniyespor’a 1-0 yenildi. Kırmızı-siyahlı takım 7 puan topladı.

Deplasmanda ise 3 maça çıkan Ahlatcı Çorum FK, Giresunspor’u 3-0 yenerken, Gençlerbirliği ile de 0-0 berabere kalıp 4 puan alabildi. Çorum temsilcisi, Sakaryaspor’a ise 3-1 kaybetti.

İLK YARININ İLK 7 MAÇI

Tuzlaspor……..3-0 D

Giresunspor…..0-2

Göztepe………2-1 D

Gençlerbirliği….0-1

Ümraniyespor…3-0 D

Sakaryaspor…..1-0

Bodrum FK…..1-2 D

İKİNCİ YARININ İLK 7 MAÇI

Tuzlaspor……….2-1

Giresunspor…….3-0 D

Göztepe…………1-1

Gençlerbirliği…..0-0 D

Ümraniyespor….0-1

Sakaryaspor……1-3 D

Bodrum FK…….2-1