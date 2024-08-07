Aynı zamanda geleceğe de yatırım yapan Ahlatcı Çorum FK, Karaman FK’dan 21 yaşındaki sol bek Polat Abay’ı transfer etti. Sportif Direktör Muhammed Fettahoğlu, kırmızı-siyahlı kulüple 3 yıllık sözleşme imzalayan ve lisansı çıkartılan genç sol beki, 3.Lig 3.Grup takımlarından Başkent temsilcisi Güneş Holding Çankayaspor’a kiralayacaklarını söyledi.

Altınordu’da yetişen ve Altınordu’nun yanı sıra Niğde Anadolu FK, Karşıyaka, Nazilli Belediyespor ve en son Karaman FK’da top koşturan 2003 Ilgın-Konya doğumlu Polat Abay, geçen sezon Karaman temsilcisinde 27 resmi maçta 1.146 dakika süre alırken, 1 gol atıp 1 sarı kart gördü.