Ahlatcı Çorum FK’da, 4 Ekim’de Alagöz Holding Iğdır FK ile oynanan Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi 8.hafta maçından sonra futbolculara verilen 3 günlük izin yarın bitiyor. Kırmızı-siyahlılar, yabancı oyunculardan gelen talep üzerine yarın topbaşı yapacaklar.

Lige verilen milli ara nedeniyle 3 gün izin yapan kırmızı-siyahlı takım 18.00’de yapacağı antrenmanla Boluspor maçının hazırlıklarına başlayacak. Teknik direktör Serkan Özbalta, ligin geride kalan bölümünde tespit ettiği eksikleri gidermeye yönelik de antrenmanlar yaptıracak.

HAZIRLIK MAÇI DÜŞÜNÜLÜYOR

Öte yandan, milli arada bir hazırlık maçı oynamak isteyen Ahlatcı Çorum FK’nın Süper Lig ekiplerinden Samsunspor ve Sivasspor’dan olumlu cevap alamadığı, Kayserispor’dan ise cevap beklediği belirtildi.