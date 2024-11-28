Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 14.hafta maçında, 30 Kasım Cumartesi günü Erzurumspor’u konuk edecek olan Ahlatcı Çorum FK’nın iç saha performansı pek iç açıcı değil. Kırmızı-siyahlı ekip son 2 maçı kazanmasına rağmen toplamda kaybedilen 19 puanın 9’unu evinde yitirdi.

20 PUANA KARŞILIK 19 PUAN KAYBETTİ

Ahlatcı Çorum FK, geride kalan 13 haftada 5 galibiyet, 5 beraberlik, 3 yenilgi alıp 20 puan toplarken, attığı 16 gole karşılık kalesinde 14 gol gördü. Kırmızı-siyahlı ekip, topladığı 20 puana karşılık 19 puan kaybetti.

EVDEKİ KAYIP 9 PUAN

Ahlatcı Çorum FK, 13 maçın 6’ısını evinde oynarken, 2 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgi alıp 9 puan topladı. Attığı 5 gole karşılık kalesinde 5 gol görerek evinde en az gol atan ve en az gol yiyen takımlardan biri olan Ahlatcı Çorum FK, 6 maçın karşılığı olan 18 puanın sadece 9’unu alabilirken, 9’unu ise kaybetti.

Ahlatcı Çorum FK, sahasında oynadığı maçlarda son 2 haftada Gençlerbirliği ve Pendikspor’u 2-0 yenerken, Iğdır FK ile 0-0, Sakaryaspor’la 1-1, Fatih Karagümrük’le de 2-2 berabere kaldı. Çorum temsilcisi, tek yenilgisini 2-0’lık skorla Kocaelispor’a karşı aldı.

Kırmızı-siyahlı ekip, çıktığı 7 deplasman maçında ise 3 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi alarak hanesine 11 puan yazdırdı. Rakip fileleri 11 kez havalandıran Ahlatcı Çorum FK, kalesinde ise 9 gole engel olamadı.

Kırmızı-siyahlı ekip, 7 maçın karşılığı olan 21 puanın 11’ini alırken, 10’unu kaybetti.

ÇORUM FK’NIN

İÇ SAHA MAÇLARI

F.Karagümrük…2-2

Sakaryaspor……1-1

Kocaelispor……0-2

Iğdır FK………..0-0

Gençlerbirliği….1-0

Pendikspor……1-0