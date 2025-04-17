Ahlatcı Çorum FK, 3-2 kazandığı Manisa FK maçındaki disiplin ihlali deneniyle ceza kuruluna sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Çorum Şehir Stadı’nda oynanan maçta taraftarlarının neden olduğu “çirkin ve kötü tezahürat” nedeniyle Ahlatcı Çorum FK’yı Futbol Disiplin Talimatı’nın 53.maddesi uyarınca Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk etti.

Öte yandan, Ahlatcı Çorum FK’nın ligdeki rakiplerinden Sakaryaspor’la Pendikspor arasında oynanan maçla ilgili olarak Sakaryaspor “saha olayları”, “çirkin ve kötü tezahürat” ile “talimatlara aykırı hareket” nedeniyle, Pendikspor ise “çirkin ve kötü tezahürat” nedeniyle PFDK’ya sevk edildi.

Şanlıurfaspor’u, Amed Sportif Faaliyetler’le sahasında oynadığı maçtaki “çirkin ve kötü tezahürat, “saha olayları”, “stada usulsüz seyirci alınması” ve “merdiven boşluklarının boy bırakılmaması” ihlallerinden dolayı PFDK’ya sevk eden Hukuk Müşavirliği, Erzurumspor maçındaki “kural dışı hareketi” nedeniyle kırmızı kart gören Adanasporlu futbolcu Oğuzhan Matur’u da tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk etti.