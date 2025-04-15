Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 33.haftasında deplasmanda aldığı 1-1’lik Erzurumspor beraberliği ile 11.sıraya gerileyen Ahlatcı Çorum, 34.haftada konuk ettiği Manisa FK’yı 3-2 yenerek play-off umutlarını sürdürürken, puan cetvelinde de 3 basamak birden yükseldi.

Play-off hesapları yapan Ahlatcı Çorum FK, yeni haftaya 51 puan ve averajla 8.sırada girdi. Çorum temsilcisi, Cumartesi günü aynı puanla bir basamak gerisinde yer alan Amed Sportif Faaliyetler’le Diyarbakır’da karşılaşacak