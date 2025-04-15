Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 33.haftasında deplasmanda aldığı 1-1’lik Erzurumspor beraberliği ile 11.sıraya gerileyen Ahlatcı Çorum, 34.haftada konuk ettiği Manisa FK’yı 3-2 yenerek play-off umutlarını sürdürürken, puan cetvelinde de 3 basamak birden yükseldi.
Play-off hesapları yapan Ahlatcı Çorum FK, yeni haftaya 51 puan ve averajla 8.sırada girdi. Çorum temsilcisi, Cumartesi günü aynı puanla bir basamak gerisinde yer alan Amed Sportif Faaliyetler’le Diyarbakır’da karşılaşacak
Editör: Haber Merkezi