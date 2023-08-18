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Maçtan dakikalar

9. dakikada savunma arkasına atılan topta Zargo Toure ile kaleci Ali arasındaki anlaşmazlıkta meşin yuvarlakla buluşan Çekdar'ın sağ çaprazdan vuruşunda top üstten az farkla auta gitti.

22. dakikada ceza sahası sağ çaprazdan Mert'in vuruşunda top direğe çarparak dışarı çıktı.

25. dakikada sağ kanattan çalımlarla ceza sahasına giren Şahin'in pasında Çekdar, kaleci Ali ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi. 0-1

47. dakikada sağ kanattan yapılan ortada Thomas kafayla indirdiği topu Ozan Sol vurdu, Anıl meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.

82. dakikada orta alandan savunma arkasına atılan topla hareketlenen Çekdar'ın pasında Mert Han'ın şutu filelere gitti. 0-2

88. dakikada sağ kanattan Serkan’ın uzun pasında Eren'in ceza sahası içinden vuruşunda top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.



Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Güner Mumcu Taştan, Salih B. Demirel

Ahlatcı Çorum FK: Ali, Zargo Toure, Ferhat, Atakan Akkaynak (Eren dk. 80), Thomas Verheydt, Gökhan Karadeniz (Murat dk. dk. 71), Serkan, Hermenegildo (Suat dk. 71), Adem, Erkan, Ozan (Ahmet İlhan dk. 71)

Teknik Direktör: Tahsin Tam

Giresunspor: Erkan, Talha, Merthan (Mehmet dk. 90+1), Çekdar Orhan, Şahin, Ertuğrul, Vukan Savicevic (Emre dk. 78), Erol Can, Anıl Yiğit, Furkan (Enishan dk. 55, Kasım dk. 78), Faruk

Teknik Direktör: Mustafa Kaplan

Goller: Çekdar Orhan (dk. 25), Merthan (dk. 88) (Giresunspor)

Sarı kartlar: Ozan, Suat (Ahlatcı Çorum FK), Erkan, Faruk (Giresunspor)