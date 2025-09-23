Vali Çalgan, Ahiliğin yalnızca meslekî becerileri değil, aynı zamanda yüksek ahlaki değerleri de ön plana çıkardığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Kadim değerlerimizin temel taşlarından biri olan Ahilik kültürü, yüzyıllar boyunca Anadolu’da toplumsal hayatı şekillendirmiş; dürüstlük, paylaşım, kardeşlik ve dayanışma gibi insani erdemleri esas almıştır. Ahiler, yalnızca meslekî becerileriyle değil; aynı zamanda yüksek ahlaki değerleriyle de esnaf ve sanatkârlarımızı yetiştirerek Anadolu’nun manevi ve kültürel dokusuna yön vermiştir.”

Ahiliğin ticarette güveni, üretimde kaliteyi, toplumsal yaşamda ise kardeşlik ve adaleti öne çıkardığını belirten Vali Çalgan, mesajının devamında şunları kaydetti:

“Günümüzde de Ahilik kültürü; iş dünyasından aile hayatına, toplumsal ilişkilerden devlet-millet bütünleşmesine kadar pek çok alanda bizlere yol göstermeye devam etmektedir. Bu anlamlı haftanın; birlik ve beraberliğimizi pekiştirmesini, kardeşlik ve dayanışma duygularımızı daha da güçlendirmesini temenni ediyorum. Tüm esnaf ve sanatkârlarımız ile kıymetli ailelerine hayırlı, bereketli ve huzur dolu günler diliyorum.”

Muhabir: Haber Merkezi