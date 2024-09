Her yıl oluğu gibi bu yıl da Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi ve Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) tarafından kutlanacak olan Ahilik Haftası etkinlikleri 23-29 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

ÇESOB Başkanı Recep Gür, bu yıl 37.’si düzenlenecek olan Ahilik Haftası kutlamalarına Birliğe bağlı tüm esnaf odaları temsilcilerini ve Çorumlu esnaf ve sanatkarları davet etti.

Ahilik Haftası kutlama programını ise şöyle:

26 EYLÜL 2024 PERŞEMBE

Saat 08.30 - Yılın Ahisi tarafından kendi işyerinde kahvaltı ikramı,

Saat 10.00 - Kutlama komitesi tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı,

Saat 10.30 - ÇESOB ve Kutlama Komitesi ile birlikte Çorum Valiliği ziyareti,

Saat 11.30 - ÇESOB ve Kutlama Komitesi ile birlikte Çorum Belediye Başkanlığı ziyareti,

Saat 12.30 - Mehteran Ekibi eşliğinde Kadeş Meydanı’ndan Hürriyet Meydanı’na kadar kortej yürüyüşü,

Saat 12.45 - Program açılışı (İstiklal Marşı - Saygı Duruşu - Mehteran Gösterisi)

Saat 13.00 - Açılış konuşmaları,

Saat 13.15 - Halk oyunları gösterisi, Ahilik konulu tiyatro gösterisi, Yılın Ahisine Şed kuşatma töreni, hediye ve plaket töreni,

Saat 13.30 - Hürriyet Meydanı’nda esnaf ve sanatkârların ürünlerinin sergi açılışı ve Ahilik pilavı ile yanıç ikramı,

Saat 14.15 - Kamile Hacı Ahmet Akdağ Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü’nün ziyaret edilmesi,

Saat 15.00 - Çorum Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü’nün ziyaret edilmesi, Berberler ve Kuaförler Odası tarafından her iki huzurevinde bakım etkinliğinin yapılması.

27 EYLÜL 2024 CUMA

Saat 12.00 - Bölge Trafik Müdürlüğü önünde seyir halindeki araçlar durdurularak ilimizin tanıtımı için Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’nce leblebi ve broşür dağıtılması,

Saat 13.00 - Cuma Namazında Akşemseddin Cami’nde ahirete irtihal etmiş şehitlerimiz ve ahi teşkilatı mensuplarına Mevlid-i Şerif okutulması,

Saat 13.30 - Cuma Namazı sonrası; Akşemseddin Cami, Hıdırlık Cami, Huzur Cami, Küçük Sanayi Sitesi Cami, Esnaf Evleri Cami ve Abdi Bey Cami’lerinde Ahilik pilavı ikramı.

Saat 14.00 - Şehit Emin Güner Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi’nin ziyaret edilmesi ve “Ahilik ve Edebiyat” konulu konferans verilmesi.

Başkan Gür ayrıca, Ahilik Haftası Kutlama Komitesi’nde yer alan Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi, Ticaret İl Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, 32 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi ile sponsorlar Halkbank, Karabacak Mobilya ve Sinpaş Yapı Tasarruf yetkililerine teşekkür etti

AHİLİK YALNIZCA MESLEKİ ÖRGÜTLENME DEĞİL BİR YAŞAM BİÇİMİDİR

Ahiliğin yalnızca bir mesleki örgütlenme değil aynı zamanda bir yaşam biçimi olduğunu kaydeden Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, Anadolu topraklarında mayalanarak nesilden nesle aktarılan Ahilik geleneğinin sadece bir mesleki örgütlenme değil aynı zamanda bir yaşam biçimi, toplumsal düzen ve medeniyet tasavvuru olduğunun altını çizdi.

Yüzyıllar boyunca toplumumuzun ekonomik, sosyal ve kültürel yapısının temel taşlarından biri olan Ahiliğin; dürüstlük, dayanışma, kardeşlik, yardımlaşma ve ahlaki değerlerle bezenmiş bir geleneğimiz olduğunu dile getiren Başkan Gür, “Ticarette dürüstlüğü, üretimde kaliteyi, toplumsal yaşamda ise yardımlaşma ve dayanışmayı esas alan bir Ahi’nin başlıca ilkesi, ‘Elini, dilini ve belini haramdan sakınmak’ olmuştur. Bu düstur günümüz modern toplumlarında dahi geçerliliğini koruyan ve her bireyin örnek alması gereken evrensel bir kuraldır” dedi.

Ahiliğin genç nesillere aktarılmasının önemine de değinen Recep Gür, “Bugün Ahilik Haftası'nı kutlarken, bu kutlu mirasın günümüzde de yaşatılmasının ve genç nesillere aktarılmasının ne denli önemli olduğunu bir kez daha hatırlıyoruz.

Çünkü Ahilik ilkeleriyle yetişen bireyler, hem kendi yaşamlarında hem de toplumda huzur ve adaletin temsilcisi olur. Ahilik geleneğinin temsilcisi esnaf ve sanatkarlar camiası olarak bu kültürü yaşatmak ve gelece taşımak için her yıl olduğu gibi önümüzdeki yıllarda da çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, Ahilik Haftası’nı kutluyor, Çorumlu tüm esnaf ve sanatkarlarımıza bereketli kazançlar, sağlık ve huzur dolu günler diliyorum. Ahilik geleneğiyle şekillenen toplumumuzun, ahlaki ve insani değerler çerçevesinde daima ilerlemesini temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.

