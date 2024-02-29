Belediye, yeni yollar açmaya, mevcut yolları genişletmeye ve ulaşımı daha konforlu hale getirmeye devam ediyor. Hava koşullarının çalışmaya uygun olması nedeniyle kış döneminde de boş durmayan Belediye, farklı bölgelerde altyapı ve üstyapı çalışmalarını sürdürüyor.

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Üçtutlar Mahallesi Ahçılar 2. Cadde’de yol genişletme çalışmalarına başlayan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 70 metre uzunluğundaki ve 6 metre genişliğindeki yolu 12 metreye genişletiyor. Kazı çalışmalarının ardından genişletilen yolun dolgu ve asfalt çalışması yapılacak.

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Editör: HABER MERKEZİ