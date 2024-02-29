YRP Adayı Av. Yaşar Anaç, seçim çalışmaları kapsamında beraberinde İl Başkanı Nuri Kuşçu, belediye meclis üyesi adayları ve parti yöneticileri ile birlikte Zanaatkarlar Küçük sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’ni ziyaret etti.

Kooperatif Başkanı Mustafa Fındıkcı, yönetim kurulu üyeleri Halit Bölükbaşı, Yalçın Keşçi, Numan Özçetin ve Alihan İdikut, yüklenici firma yöneticileri İrfan Yaşar, Emre Yaşar ve Çağrı Yaşar ile kooperatif çalışanları tarafından karşılanan Yaşar Anaç, belediye başkanı seçilmesi halinde yapacağı bazı projeleri anlattı.

Çorum Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Ahmet Pehlivan, Pazarcılar ve Sebzeciler Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz, Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, Dikiciler ve Kunduracılar Odası Başkanı Cumhur Palabıyık, Muhtarlar Derneği Başkanı Hacı Koca ile bazı kooperatif ortaklarının da yer aldığı ziyarette konuşan YRP Adayı Anaç, seçim çalışmaları sırasında gittikleri her yerde ilgi ile karşılandıklarını dile getirdi.



Millete hizmet etme yollarından birinin siyaset olduğu gibi bir diğerinin de insanları mülk sahibi yapmak için kurulan kooperatifler olduğunu vurgulayan Yaşar Anaç, Çorum’da da Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi’nin esnaflar için çok önemli bir proje olduğunu söyledi.

Türkiye’de yaşanan ekonomik sıkıntılara rağmen esnafları işyeri sahibi yapabilmek adına çalışan Zanaatkarlar Kooperatifi başkan ve yönetimi ile emeği geçenleri tebrik eden Anaç, 31 Mart’ta başkan seçilmesi halinde Zanaatkarlar Kooperatifi için belediye imkanlarından yapılması gereken desteği sağlayacağının sözünü verdi. Anaç, ayrıca toplu yapılan işyerlerine belediyenin harçlar konusunda kolaylık sağlaması gerektiğini dile getirdi.



Mustafa Fındıkcı da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Kooperatifin tamamlandığında yaklaşık 1000 esnafın işyeri sahibi olacağını belirten Fındıkcı, bugüne kadar yapılan harcamanın da 700 milyonu bulduğunu kaydetti.

Mustafa Fındıkcı, Yeniden Refah Partisi Belediye Başkan Adayı Yaşar Anaç’a da seçimlerde başarılar diledi.