İlk olarak Çorum Pınar Eğitim Kurumlarında yapılan etkinlik, daha sonra Fatih Sultan Mehmet İlkokulu’nda devam etti.

Çorum Pınar Eğitim Kurumları Okul Müdürü Hasan Tay ve Fatih Sultan Mehmet İlkokulu Müdürü Mustafa Fucular, etkinliği yapan 4KDent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği sahibi Uzman Ortodontist Kuter Karakaşlı ve Poliklinik Müdürü Ümit Can'a hassas davranışlarından dolayı teşekkür ettiler.

Ortodontist Kuter Karakaşlı, çocukluk çağında ağız sağlığının önemine vurgu yaparak erken dönemde oluşan çürük ve diş kayıplarının ilerleyen dönemde ciddi ortodontik problemlere neden olduğunu söyledi ve velilere şöyle seslendi:

“Çocuklarımızın bedensel sağlığının ilk basamağı olan ağız ve diş sağlını, sadece ağrı ve renk değişimi gibi belirtilere indirgemeden rutin kontrollerle desteklememiz ve profesyonel bakımlarını yaptırmamız oluşabilecek daha karmaşık sorunların önüne geçmemize olanak verecektir”.

(Aliye ÖNCEL)

