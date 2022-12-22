17 Aralık Cumartesi tarihinde gerçekleştirilen sınavın sonuçları 31 Aralık günü açıklanacak. Türkiye geneli derecede birinciye 10 bin TL, ikinciye 8 bin TL, üçüncüye 7 bin TL, dördüncüye 6 bin TL ve beşinciye ise 5 bin TL ödül verilecek.

Çorum’da ise birinciye xionomi note 8 cep telefonu, ikinciye tablet, üçüncüye drone, dördüncüye kol saati verilecek. Sınav sonucu sürecinin “efendimizinizinde.com” isimli internet sitesi üzerinden takip edilebileceği belirtildi.

Sınav ile ilgili konuşan AGD-MGV Çorum Şube Başkanı Mehmet Göle, “Hem ülke olarak hem de İslam coğrafyasının tamamında ihtiyacımız olan sevgi ve kardeşliktir, ihtiyacımız olan hakkı ve adaleti üstün tutmaktır. Gençlerimizin, âlemlere rahmet olarak gönderilmiş olan Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V.) hayatını okumaları, öğrenmeleri, bu yaşam örnekliğini kuşanmaları hepimizin hayrına olacaktır.

İslam’ın temel kavramlarını bilen ve sapmalara karşı hakikati kuşanmış nesiller olmalı. Biliyorsunuz mücahede gayret etmektir. İslam’ı yaşama gayretidir. Yoldaki bir taşı kaldırma, bir yoksulu doyurma, bir yetimi sevindirme, bir zulmü engellemedir. Bütün bunların örnekliği Efendimizin (S.A.V.) hayatında mevcuttur.

Biz en güzel hediyenin, tüm katılımcıların zamanlarını efendimizin (S.A.V.) örnek hayatını öğrenmeye ayırmaları olarak görüyoruz. Öte yandan İslam’ı ya da siyeri sadece ve sadece bilmenin bir karşılığı olduğunu da düşünmüyoruz. Çünkü İslam, insanın bütünüyle yaşaması için gönderilmiş bir dindir ve Efendimiz (S.A.V.) ise tutum ve davranışları ile hepimiz için örneklik teşkil eden bir önderdir. Bu örneklik tüm zamanlara ve mekânlara seslenmektedir” dedi.

Dereceye giren öğrencilere ödülleri 31 Aralık’ta Devlet Tiyatrosu Salonu’nda Mekke’nin fethi programında verilecek.

(Haber Merkezi)

