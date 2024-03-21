Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, bir ülkenin en önemli yerüstü kaynaklarından olan ormanların doğal dengenin korunmasında ve yaşamın sürdürülebilmesinde hayati öneme sahip olduğunu belirterek, “Bu sebeple çok uzun bir süreç ve emek sonucunda oluşan ormanlarımızı korumalı ve geliştirmeliyiz. Bununla birlikte yeni orman alanları oluşturmalı, ağacı ve ormanı muhafaza etmenin yaşamsal bir vazife olduğunu unutmamalıyız” dedi.

Vali Dağlı, Ormancılık Günü ve Orman Haftası nedeniyle bir mesaj yayınlandı. Dünyanın en önemli yenilenebilir doğal kaynaklarından biri olan ormanlara gerekli önemin verilmesine dikkat çekmek maksadıyla 21 Mart’ın “Ormancılık Günü”, 21 Mart'ı içerisine alan haftanın da “Orman Haftası” olarak kutlandığını kaydeden Vali Dağlı, açıklamasında şunları söyledi:

“Doğal güzellikleriyle sağlığımıza olumlu etki eden, topraklarımızı koruyan, binlerce çeşit canlıya yuva olan, hava kirliliğini önleyen, iklim değişikliği ile mücadelede önemli rol oynayan ve daha nice faydasıyla eşsiz bir doğa harikası olan ormanlarımıza karşı son derece duyarlı ve özverili olmalıyız.

Aldığımız nefesin, hayat bulduğumuz suyun ana kaynağı olan ormanları korumak ve yeni orman alanları oluşturmak hepimizin görevidir. Bu görevimizi yerine getirirken ağacı ve ormanı korumanın uygarlığın en temel göstergesi olduğunu çocuklarımıza öğretmeli ve bu bilinçle ormanlarımıza sahip çıkmalıyız. Nitekim Peygamber efendimiz ‘Kıyametin kopacağını bilseniz bile elinizdeki fidanı dikiniz’ buyurarak ağaç dikmenin önemini ifade etmiştir.

Bu duygu ve düşüncelerle Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftasının; ağaca, ormana, yeşile ve tabiata olan sevgimizi ve duyarlılığımızı artırmasına vesile olmasını diliyor, ormanlarımızı koruyup gözeten teşkilatımıza şükranlarımı sunuyorum.”

Editör: HABER MERKEZİ