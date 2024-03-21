31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında ziyaretlerini sürdüren Faruk Cıdık, toplumun farklı kesimlerine yönelik projelerini birer birer açıklıyor.
Saadet'li Cıdık son olarak, en düşük emekli maaşı alan yurttaşlara katkı sağlayacaklarını belirterek, "Hane başına bir emekli geliri haricinde geliri olmayan vatandaşlarımızın maaşları, sosyal destek kartları ile 17.500 TL.'ye tamamlanacak." dedi.

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Öte yandan Isparta İl Müftülüğü'ne atanması dolayısıyla İl Müftüsü Muharrem Biçer'e bir veda ziyareti gerçekleştiren Faruk Cıdık ayrıca 45. Bölge Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan'a da bir nezaket ziyaretinde bulundu.

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Editör: HABER MERKEZİ