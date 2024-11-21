Kaza, Alaca ilçesi Özhan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezi istikametinde seyir halinde olan Yüksel S. (63) idaresindeki 19 LF 592 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi neticesinde kaldırıma çıkıp ağaca çarptı. Kazada araç sürücü yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Yüksel S., Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.  

TIR’la çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı TIR’la çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

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Editör: İHA AJANS