Alınan bilgiye göre Yeniyol Mahallesi Kulaksız Sokak’ta bulunan bir işyerinde M.A.(17)’nın oynadığı pompalı tüfeğin ateş alması sonucu, işyerinin önünde bulunan S.M.(18) ile B.Ş.(24) yaralandı.

Olayın ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yarlılardan B.Ş., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, saçma isabet eden S.M. ise ambulansta ayakta tedavi oldu.

Polis ekiplerince olay yerinde çalışmada işyeri içerisinde 1 adet pompalı tüfek ile boş kartuş elde edildi.

Şüpheli M.A., ifade işlemleri gereği polis merkezine götürüldü.