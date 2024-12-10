Göktekin yaptığı açıklamada, şehirde 2024 yılı Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında meydana gelen dolu, sel, su baskını gibi doğal afetler nedeniyle Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü’nce Valilik Acil Destek Hesabına 20 milyon lira ödenek gönderildiğini belirterek, şöyle dedi:

“Söz konusu ödenek gönderilmesi yazısında çalışmaların 3 ay içerisinde (20.12.2024 tarihine kadar) tamamlanması ve kullanılmayan ödeneğin iade edilmesi talimatı verilmiş olduğundan ilgili çalışmalar ivedilikle başlatılmış; 23.09.2024 tarihinde 1591422 sayılı Çorum Valiliği Olur’ları ile “Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Acil Destek Ödeneğinin Afetzedelere Dağıtımına Ait Usul ve Esasları Belirleme Komisyonu” oluşturulmuştur. Komisyon ilk toplantısını 11.10.2024 tarihinde gerçekleştirmiş ve afetten zarar gören üreticilerin 16.10.2024-30.10.2024 tarihleri arasındaki on beş günlük süre içerisinde İl/İlçe Müdürlüklerine başvurarak yardım başvurularını yapmalarına karar verilmiştir.

26.11.2024 tarihinde Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Acil Destek Ödeneğinin Afetzedelere Dağıtımına Ait Usul ve Esasları Belirleme Komisyonu ikinci toplantısını gerçekleştirmiş ve yapılan başvuruların değerlendirilmesi sonucunda koşulları sağlamayan 136 üretici dışında 4.983 üreticiye yardım yapılmasına karar vermiştir.

Gerekli liste oluşturulduktan sonra, çiftçi yardımlarının aktarılması için Çorum Ziraat Bankası ile iletişime geçilmiş ve üreticilere hesap açılma süreci başlatılmış, ödeme için 05.12.2024 tarih ve 16951035 sayılı Valilik Olur’u alınmış, 06.12.2024 tarih ve 16934637 sayılı Çorum Defterdarlığı talimatı ile 09.12.2024 tarihi itibariyle 4.983 üreticinin hesaplarına nakdi olarak para yatırma süreci tamamlanmıştır.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak, afetlerden dolayı mağduriyet yaşayan üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, tekrar yaşanmamasını temenni ediyor ve tüm üreticilerimiz açısından bereketli bir dönem olmasını diliyoruz.”