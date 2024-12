İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 10 Aralık 1948 tarihinde kabul edilmesinden sonra her yıl 10 Aralık gününün ‘Dünya İnsan Hakları Günü’ olarak kutlandığını kaydeden Vali Çalgan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“İnsan hakları, bireyin doğuştan sahip olduğu ve yaşadığı her an korunması gereken temel haklardır. Toplumların barış, adalet ve huzur içinde yaşayabilmesi, ancak insan haklarına saygı gösterilmesiyle mümkündür. İnsan haklarına saygının milletler/devletlerarası ilişkilerde gözetilmesinin evrensel barışın başta gelen şartlarından olduğu konusu ise izahtan varestedir.

Ne yazık ki, dünyada hala pek çok insan hakları ihlali yaşanmaktadır. Savaşlar, çatışmalar, ayrımcılık, zorla yerinden edilme, işkence, ifade özgürlüğünün kısıtlanması gibi ihlaller, milyonlarca insanın yaşamını olumsuz etkilemektedir. Bu tür ihlallere karşı sessiz kalmamak, insan haklarını savunmak ve bu mücadeleye katkı sağlamak her birimizin sorumluluğudur.

Son yıllarda, ülkemizde insan hakları alanında önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Eğitim, sağlık, istihdam gibi pek çok alanda yapılan reformlar ve iyileştirmelerle, insan haklarına olan bağlılığımızı daha da güçlendirdik. Millet olarak sahip olduğumuz milli ve manevi değerler çerçevesinde, insanı merkez alan ve her türlü ayrımcılığa karşı duran bir anlayışla hareket etmek, tüm vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerini korumak, adil, eşitlikçi ve hoşgörülü bir toplum oluşturmak için elbirliği ile çalışmaya devam etmeliyiz.

İnsan haklarına saygının egemen olduğu bir gelecek temennisi ile Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin kabul edilişinin 76. yıldönümünde, tüm Çorumlu hemşehrilerimin 10 Aralık İnsan Hakları Günü’nü kutluyorum.”

