AFAD, aşırı yağış, sel, fırtına ve doluya karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

Çorum’da meydana gelen gök gürültülü sağanak yağışlar ile birlikte Merkeze bağlı Üyük, Bozbağa, Çeşmeören ve Kadıkırı köylerinde mevsimlik işçi olarak bulunan vatandaşların çadırlarında hasarlar meydana geldi.

İl AFAD Müdürlüğü personeli, gelen ihbarlar üzerine sel ve su baskını yaşanan köylere kısa sürede ulaşarak ihtiyaçlarını karşılamak üzere battaniye temin ederken, Kızılay tarafından çorba ve gıda malzemesi dağıtımı yapıldı.

İSKİLİP’TE SEL VE FIRTINA

Öte yandan, İskilip İlçesinde meydana gelen sel ve su baskınlarında Yavu, Beyoğlan, Akkaya ve Kutlu köylerinde yolların sel nedeni ile kapandığı ihbarı gelmesi üzerine İl Özel İdaresi ile iletişime geçilirken, kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresince çalışmalar başlatıldı.

Beyoğlan köyünde fırtına sonrasında bir evin çatısı uçtu, sonrasında AFAD ekiplerince iyileştirme çalışmaları yapıldı.

AFAD, UYARDI

AFAD’tan yapılan açıklamada, “İlimizde yaşanan ve yaşanması muhtemel olan afetler için tüm hemşerilerimizin meteorolojik uyarıları takip etmeleri ve yaşanabilecek her türlü olumsuzluk durumuna hazırlıklı ve dikkatli olmaları önem taşımaktadır” denildi.

Editör: Haber Merkezi