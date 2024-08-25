Çorum’da pazar günü ekmek üretilmemesi nedeniyle fırınlar Cumartesi günleri 300 gram ekmek üretimi yapıyordu. Alınan kararla ekmek gramajına standart getirilerek 300 gram ekmek üretimine son verilmişti.

Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri vatandaşlardan gelen şikâyetler üzerine fırınlara yönelik şok denetimler gerçekleştirdi. 22 ekmek fırınının kontrol edildiği denetimlerde 300 gram ekmek üretmeye devam ettiği tespit edilen 3 işyerine cezai işlem uygulandı. Çorum Zabıta Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada ekmek gramajıyla ilgili belirlenen standartlara uyulması istendi.

Editör: Haber Merkezi