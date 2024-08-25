Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı İbrahim Akın'ın kayınvalidesi Sevim Yılmaz vefat etti.

Sevim Yılmaz'ın cenazesi Beyler Çelebi Camiinden Gemici Mezarlığına defnedildi. Cenazeye, Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı J.Kd.Albay Naim Çetinkaya, Osmancık Kaymakamı Furkan Duman ve Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör de katılarak aileye taziyelerini iletti.

Editör: İHA AJANS