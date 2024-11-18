Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan, eczacılık fakültelerinin sayısındaki kontrolsüz artış nedeniyle, eczacıların istihdamı konusunda ortaya çıkacak sorunlara karşı Oda olarak hazırladıkları “EczAdım Projesi”ni kamuoyuna açıkladı.

Bu projenin, Çorum Eczacı Odası’nın daha önce hazırladığı Eczacılığın Yol Haritası Projesinin alt katmanlarından biri olarak tasarlandığını belirten Ecz. Erol Afacan, eczacıların iş gücü planlamasında uzmanlaşma temelli yaklaşımları önerdiklerini, eğitim reformu ve branşlaşma sistemiyle mesleğin gelecekteki ihtiyaçlarını karşılayacak bir model sunduklarını belirterek, “Yerli ve milli ilaç üretiminde eczacılık mesleğinin daha etkin bir rol almasını hedefliyoruz. Ulusal düzeyde bir stratejik istihdam planı hazırlanmasını destekliyoruz” dedi.

Çorum Eczacı Odası’nın projesinde, eğitim müfredatının yeniden yapılandırılması ve eczacılık fakültelerinde verilen eğitimin, güncel ihtiyaçlara uygun bir şekilde değiştirilmesi, eczacılık eğitiminin şu şekilde branşlara ayrılması öneriliyor: Acil Tıp Eczacılığı, Antienfektif Eczacılığı, Adli Tıp Eczacılığı, Dahili Hastalıklar Eczacılığı, Endüstriyel Eczacılık, Geriatri Eczacılığı, Harici Hastalıklar Eczacılığı, Hastane Eczacılığı, Hematoloji Eczacılığı, Kadın Hastalıkları Eczacılığı, Onkoloji Eczacılığı, Pediatri Eczacılığı, Psikiyatri Eczacılığı, Toplum Eczacılığı, Yoğun Bakım Eczacılığı.

Eczacılık mesleğinin geleceğini güvence altına alma adına, 25 yıllık orta ve uzun vadeli bir stratejik plan oluşturulması gerektiğini vurgulayan Eczacı Odası Başkanı Afacan, “Eczacılık fakülteleri, sadece eğitim değil, aynı zamanda ülkemizin yerli ve milli ilaç üretimi hamlesine katkı sunacak şekilde konumlandırılmalıdır. Devlete ait 100 temel etken madde üretecek ilaç fabrikalarının kurulması, yerli ilaç Ar-Ge çalışmaları, eczacılık fakültelerinin bu üretim süreçlerinde aktif rol alması,

meslek için yeni istihdam alanları yaratacaktır.” ifadesini kullandı.