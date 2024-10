Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin tarih boyunca hiçbir hain saldırıya ve terör tehdidine boyun eğmediğini hatırlatarak bugün de terör karşısında dimdik durduğunu ve durmaya devam edeceğini söyledi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tesislerine teröristlerce yapılan hain saldırının milletimizi bir kez daha derin bir üzüntüye boğarak yüreğimizi yaktığını hatırlatan Erol Afacan, şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa dileklerini iletti.

Terörün masum insanların hayatlarına kasteden, huzuru bozmaya çalışan karanlık bir tehdit olduğunu belirterek amacının milletin birlik ve beraberliğini bozarak ülkemizi kaosa sürüklemek ve devletimizin gücünü zayıflatmak olduğunu anlatan Eczacı Odası Başkanı Afacan, “Ancak bu hain niyetler, hiçbir zaman başarıya ulaşamamış ve bundan sonra da asla ulaşamayacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, her türlü terör örgütüne ve destekçilerine karşı kararlılıkla mücadele etmektedir. Terörle mücadelemiz, sadece askeri bir operasyon değil, aynı zamanda milletimizin birliğini, vatan sevgisini ve bağımsızlık aşkını koruma mücadelesidir. Bu mücadele, aziz milletimizin desteği, güvenlik güçlerimizin fedakârlığı ve devletimizin kararlılığıyla yürütülmektedir” dedi.

Bugüne kadar terörle mücadelede bir çok şehit verdiğimizi ve bir çok acı yaşadığımızı da hatırlatarak bu acıların bizleri zayıflatmadığını aksine güçlendirdiğini de söyleyen Afacan, TUŞAŞ saldırısı ile ilgili yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi: “

Türkiye, terör örgütlerine karşı hem sınırları içinde hem de sınır ötesinde gerçekleştirdiği operasyonlarla bu kararlılığını tüm dünyaya kanıtlamıştır. Fırat Kalkanı’ndan Zeytin Dalı’na, Barış Pınarı’ndan Pençe operasyonlarına kadar teröre karşı verdiğimiz mücadelenin her biri, Türkiye’nin terör karşısında nasıl kararlı bir duruş sergilediğini gösteren örneklerdir. Hainlerin hedef aldığı TUSAŞ, sadece bir sanayi kuruluşu değil, Türkiye’nin savunma sanayiindeki bağımsızlık sembollerinden biridir. Bu saldırıyla, teröristlerin hedefi yalnızca masum canlar değil, aynı zamanda Türkiye’nin geleceğine, bağımsızlık mücadelesine ve teknolojik gelişimine yöneliktir. Ancak, unuttukları bir şey var: Türkiye, bu saldırılar karşısında yılmaz, aksine daha da güçlenir ve kendi geleceğini kendi elleriyle inşa etmeye devam eder.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, teröre karşı mücadelesinde yalnız değildir. 85 milyon vatandaşımızın her biri, teröre karşı verilen bu kutsal mücadelenin bir parçasıdır. Milletimiz, vatanına ve bayrağına sahip çıkma kararlılığından asla vazgeçmemiştir. Her birimiz, bu topraklar üzerinde huzur içinde yaşamak, çocuklarımızı barış dolu bir geleceğe taşımak için bir aradayız.

Teröristler, Türkiye’nin birliğini ve beraberliğini zayıflatmayı amaçlasalar da, bu milletin azim ve kararlılığı karşısında hiçbir şansları yoktur. Türk milleti, her saldırıdan sonra birbirine daha da kenetlenmiş, vatan toprağına olan bağlılığını bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, terörle mücadelemizden bir adım bile geri atmadık ve atmayacağız. Devletimizin gücü, milletimizin desteğiyle birleşerek bu hainlere karşı en sert cevabı vermektedir. Güvenlik güçlerimiz, Mehmetçiğimiz ve istihbarat birimlerimiz gece gündüz demeden çalışarak, bu topraklara zarar vermeye kalkışan her türlü tehdidi bertaraf etmektedir.

Hiçbir terör örgütü, Türkiye Cumhuriyeti’nin kararlılığı karşısında duramaz. Ne hain saldırılar, ne kirli planlar, ne de dış destekçiler, devletimizin gücünü ve milletimizin iradesini kırmayı başaramayacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya, halkımızın güvenliği ve huzuru için mücadele etmeye devam edecektir.

Bugün bir kez daha şehitlerimiz için yas tutuyor, yaralılarımız için dualar ediyoruz. Ama biliyoruz ki, onların anısını yaşatmak, terör karşısında dimdik ayakta durmakla mümkündür. Bu vatanın evlatları, şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış bu kutsal toprakları asla hainlere teslim etmeyecektir.

Şehitlerimizin anısını yaşatmak ve onların bıraktığı mirası korumak adına, teröre karşı mücadelemizi daha güçlü, daha kararlı ve daha azimli bir şekilde sürdüreceğiz. Türkiye Cumhuriyeti, terörün karşısında asla diz çökmez; aksine, ayağa kalkar ve tüm gücüyle karşı koyar.

Unutulmamalıdır ki, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, binlerce yıllık tarihinden gelen güçlü bir devlettir. Bu topraklar üzerinde hain planlar kuranlar, karşılarında Türk milletinin sarsılmaz iradesini bulacaklardır. Bugün burada bir kez daha diyoruz ki: Türkiye Cumhuriyeti Devleti, teröre asla boyun eğmez ve eğmeyecektir!

Türkiye, daima bağımsız ve güçlü kalacak; düşmanlarına karşı dimdik duracak, milletine hizmet etmeye devam edecektir. TUSAŞ tesisimize yapılan bu hain saldırının failleri, en kısa sürede adaletin karşısında hesap verecek ve şehitlerimizin ruhu huzur bulacaktır.

Şehitlerimizin ruhu şad olsun, milletimizin başı sağ olsun. Türkiye Cumhuriyeti, teröre karşı verdiği mücadelede daima zaferle çıkacaktır!”

Editör: SELDA FINDIK