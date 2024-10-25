Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü’nün ana faydalanıcı, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın eş faydalanıcı olduğu AB ve T.C. tarafından finanse edilen “Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında ilimizde iki farklı eğitim düzenlendi.

Buna göre kooperatif ortağı olan kadınlara yönelik 5 gün süren ilk eğitimin ardından kooperatif ortağı olma/kurma potansiyeli olan kadınlara yönelik ise 2 gün süren eğitim programlarına toplam 80 kadın katıldı. Programda kadınlara Cem Kösemeci tarafından “Gıda Güvenilirliği” konusu da anlatıldı.

Kooperatifçilik ve temel esasları, kooperatif işletmeciliği, gıda güvenilirliği, iletişim ve işbirliği, kaynak yaratma ve proje yazımı konularının ele alındığı program kapsamında Çorum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sahit Aydın ile Şube Müdürü Atiye Kayalar da katılımcılara katılım belgelerini takdim etti.



Editör: SELDA FINDIK