Çorum Eczacı Odası Başkanı Ecz. Erol Afacan, Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Tüm babaların gününü kutlayan Afacan, şu ifadelere yer ver verdi: “Bugün, hayatımızda büyük bir yeri olan, bizlere sevgiyi, disiplini, cesareti ve yaşamın inceliklerini öğreten babalarımızın günü. Babalar Günü, babalarımızın bizlere kattığı değerlerin, emeklerin ve sevginin bir sembolüdür.

Bir baba olarak, bu özel günün anlamını ve önemini derinden hissediyorum. İki kız çocuğu babası olarak, evlatlarıma duyduğum sevgi ve bağlılık, her geçen gün daha da güçleniyor. Babalarımız, bizlerin ilk kahramanı, ilk öğretmeni ve en güvenilir rehberidir. Onların fedakarlıkları, bizleri bugün olduğumuz kişi yapar.

Çorum Eczacı Odası Başkanı olarak, tüm babaların Babalar Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum. Eczacılık mesleğinde de, ailelerimize gösterdiğimiz özen ve sevgi, hastalarımıza olan bağlılığımızla paralellik gösterir. Babalar, ailelerinin sağlık ve mutluluğunu korumak için çaba sarf ederken, biz eczacılar da toplumun sağlık ve refahı için aynı özveriyi gösteriyoruz.

Bu anlamlı günde, tüm babaların değerini bir kez daha vurgulamak isterim. Babalarımızın emeğini ve sevgisini unutmayalım, onlara olan minnettarlığımızı her fırsatta dile getirelim. Babalar Günü vesilesiyle, ailelerimizle sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler dilerim.”