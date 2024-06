Vali Zülkif Dağlı Babalar Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Mesajında babanın aile için ne kadar önemli olduğuna dikkat çeken Vali Dağlı, devamında şu ifadelere yer verdi: “Aile içerisinde üstlenmiş oldukları görev ve sorumlulukları büyük bir özveriyle yerine getiren, yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren, ailenin mutluluğu için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan ve hayatımızın her anında varlıklarıyla bizleri onurlandıran babalarımız için en güzel ve özel gün olan Babalar Günü’nü hep birlikte kutluyoruz.

Ailenin temel direği olarak görülen babalar, aile değerlerimizin korunmasında, adalet, paylaşma, sorumluluk, sevgi, saygı, otorite gibi hayati değerlerin kuşaktan kuşağa aktarılmasında belirleyici bir rol üstlenmektedir.

Üstlendikleri maddi ve manevi sorumlulukların yanı sıra çocuklarına gösterdikleri hoşgörü, sevgi ve şefkatle aile bağlarının güçlenmesini, çocuklarındaki yaşama sevgisinin pekişmesini sağlayan babalar, vazgeçilmez değerlerimiz arasında yer alan aile kurumumuzun yaşatılmasında, annelerimiz ile birlikte çok önemli bir görevi yerine getirmektedir.

İnancımız ve kültürümüzün de bir gereği olarak onlara hürmette kusur etmeden ailemiz için ortaya koyduğu her türlü çabasında babalarımızın yanında olmalıyız. Çünkü onlar hem varlığımızın nedeni hem de hayat boyu yanımızdaki en büyük desteğimizdir. Bu itibarla, üzerimizde hakkı olan anne ve babaların rızasını kazanmak, onların gönlünü hoş tutmak, onlara karşı her zaman vefa göstermek her evladın önceliği olmalıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle; Filistin’de, Gazze’de, Doğu Türkistan’da zulüm gören tüm babaların bu zulüm altında yaşadıkları son gün olmasını diliyor, yetiştirdikleri değerli evlatlarını aziz vatanımızın bekası için feda eden şehit babaları başta olmak üzere tüm babaların “Babalar Günü”nü en içten duygularımla kutluyorum.”