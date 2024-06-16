Uzman Diyetisyen Halil Kara, Kurban Bayramı'nda et tüketimi ve dikkat edilmesi gereken hususlar noktasında uyarılarda bulundu. Kurban etinin steril bir ortamda kesilmesini öneren Kara, kesilen kurban etinin de en az 12 saat bekletildikten sonra tüketilmesi gerektiğini söyledi. Kara, “Öncelikle besinin çiftlikten çatala serüveninin sağlıklı olarak korunabilmesi için kurban eti steril ortamda kesilmelidir. Kesilen etlerin yıkanması sakıncalı bir durum oluşturabilir. Etin ıslak kalması nem oranını arttıracağından dolayı bakteri üreme hızını arttırabilir. En iyi yöntem ise yıkamak yerine yüksek ısıda pişirme olacaktır. Kurban bayramında en sık yapılan hatalardan biri ise hemen sonrasında et tüketimi yapmaktır. Kesilen kurbanın eti minimum 12 saat dinlendirildikten sonra tüketilmelidir” dedi.

“KAVURMA YAPARKEN KUYRUK YAĞI VEYA TEREYAĞI KULLANMAYIN”

Kavurma ve kırmızı etin öğle saatlerinde tercih edilmesi gerektiğinin altını çizen Kara, “Kırmızı et mutlaka ayran ve zeytinyağlı bir salata ile beraber tüketilmeli. Etli yemeklerin yanında pirinç veya makarna yerine daha çok bulgur ayran veya cacık tercih edilebilir. Geleneksel yemeğe dönüşen kavurma yapımında kuyruk yağı veya tereyağı eklemek yerine kendi yağında ve suyunda pişmesini beklemek daha sağlıklı olacaktır. Bunun yanında su tüketimi de önem arz etmektedir. Yetişkinlerde günlük su tüketimi bayramda da 2,5-3 litre civarında olmalıdır. Bayram ziyaretlerinde hamur işleri, çikolata ve ağır tatlılar yerine sütlü tatlılar tercih edilebilir. Yine aynı şekilde hazır meyve suyu ve gazlı içecekler yerine açık çay veya bitki çayları tercih edilmelidir. Yeterli ve dengeli beslenmeyi sağlamak için dört besin grubuna yer verilmelidir. Özellikle diyabetli bireylerin lifli gıdalar tüketmeye özen göstermesi gerekir. Alkol tüketiminden kaçınılmalıdır” ifadelerini kullandı.