BASIN MENSUPLARININ SORUNU YANITLADI

Kocaeli'de katıldığı Yargı ve iş dünyası sempozyumu sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Tunç kamuoyunda konuşulan birçok konuya cevap verdi.

AF SÖZ KONUSU DEĞİL VE GÜNDEMİMİZDE YOK

10’uncu Yargı paketi ile ilgili sorulan soruya cevap veren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Kamuoyuna yansıyan bazı düzenlemeler var. Trafik konusunda caydırıcılık ile ilgili çalışmalar var. Maganda ve şehir eşkıyası dediğimiz kutlama günlerinde silah kullanılması ve bunun tatsız olaylara sebep alması gibi hepsi yargı paketi içerisinde yer alacak. Kamuoyunda af olarak değerlendirilen husus yanlış bir anlaşılma. Bir af söz konusu değil ve bu gündemimizde değil. Ceza infaz konusunda yapılan düzenlemeler cezaevi şartları ile ilgili. Yararlanacak kişi sayısı ile ilgili düzenleme yapmıyoruz. Eşitlik ve mağduriyet söz konusu mu buna bakıyoruz.”