Anadolu Eğitim Sendikası İl Temsilciliği Öğretmenevi’nde üyelerine iftar yemeği verdi. İftara AES Genel Başkan Yardımcısı Nihat Örs, BASK İl Başkanı Hayati Çam, AES İl yönetimi ve üyeler katıldı.

Ramazan ayının birlik beraberlik ayı olduğunu hatırlatan AES Genel Başkan Yardımcısı Nihat Örs, böyle anlamlı günlerde sendika üyeleri ile iftarda buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Örs, AES çatısı altında bir araya gelmenin önemine dikkat çekerek ;“Sendikamız siyasetten bağımsız, eğitim odaklı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Temel amacı eğitim çalışanlarının daha iyi şartlarda çalışma hayatına kavuşmalarını sağlamak ve karşılaştıkları sorunlara çözüm üretmektir. Bağımsız Kamu Çalışanları Konfederasyonu (BASK) çatısı altında faaliyetlerini sürdüren sendikamız enerjisini, imkânlarını, yetkilerini eğitimin merkezde olduğu yerlere harcamaktadır. Kendi emeği ile büyüyen, ortama göre yön belirlemeyen, hakkı ve hakikati savunan bağımsız bir sendikadır. Bu anlamda Anadolu Eğitim Sendikasına üye olarak bize destek veren üyelerimize teşekkür ediyoruz” diye konuştu.



AES Genel Başkan Yardımcısı Nihat Örs, İl başkanlığı görevini büyük bir azim içerisinde yerine getiren Mesut Çetinoğlu’nun emekliye ayrılmasının kendileri için kayıp olduğunu söyleyerek kendisine emeklilik hayatında başarı dileklerini ileterek bağımsız sendikal mücadelelerinin büyümesinde verdiği emek ve gösterdiği kardeşlik anlayışı için teşekkür etti.

İftar yemeğinin sonunda ise Nihat Örs tarafından AES Genel Başkanı Mehmet Alper Öğretici'nin selamı ile Mesut Çetinoğlu'na plaket verdi.

Eğitim ve eğitimcilerin sorunlarının her geçen gün büyüdüğüne dikkat çeken Çetinoğlu ise AES’in sorunlara çözüm odaklı yaklaşımlar sergilediğini, Çorum İl yönetimi olarak da üzerlerine düşen görevi yerine getirmeye çalıştıklarını ve bundan sonra da bağımsız sendikal mücadelenin büyüyerek devam edeceğine inandığını sözlerine ekledi.

(Nurdan AKBAŞ)