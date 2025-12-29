Çorumluların yoğun olarak ikamet ettiği Didim’de halk müziği severler, Adres Türkü Grubu tarafından düzenlenen “2026 Hoş Geldin Konserinde” bir araya geldi

Anadolu’nun dört bir yanından derlenen türkülerle izleyicilerin hem duygulandığı hem de coşkulu anlar yaşadığı konser Digem Sanat Akademisi Salonu’nda yoğun katılım ve büyük beğeniyle gerçekleştirildi.

Programın sanat yönetmenliğini ve koro şefliğini hemşerimiz, bağlama ustası Özdemir Öztürk üstlenirken, gecenin sunuculuğunu ise zarif anlatımıyla Fatma Çengel yaptı.

Türkülerin yalnızca birer ezgi değil aynı zamanda birer hatıra, birer yaşam hikâyesi olduğunu vurgulayan Özdemir Öztürk, yaptığı kısa konuşmada halk müziğinin kuşaklar arasında köprü kuran en güçlü kültürel miraslardan biri olduğunu ifade etti.

Repertuvarda Anadolu’nun farklı yörelerinden seçilmiş türküler yer aldı. Kimi zaman hüzünlendiren, kimi zaman coşturup alkışlarla tempo tutturulan türküler, izleyiciler tarafından büyük beğeniyle karşılandı. Koro ve solistlerin uyumlu performansı, salonda bulunan izleyiciler tarafından sık sık alkışlarla kesildi.

Muhabir: SELDA FINDIK