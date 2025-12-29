CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz’ın talimatıyla il merkezi, ilçe ve köylerde bulunan şehit aileleri ve gaziler ziyaret edilecek, sorun ve talepleri hakkında bilgi alınacak.

UĞURLUDAĞ’DA ŞEHİT AİLELERİ

VE GAZİLERLE SOHBET EDİLDİ

CHP heyeti, ilk ziyaretini Uğurludağ ile başlattı.

CHP Uğurludağ İlçe Başkanı Özgür Akşun, İl Sekreteri Kamil Çil, İl Saymanı Hamdullah Uğur Yağmur ve Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Serap Meriç ile birlikte Uğurludağ İlçesi Kırköy Köyü’nde Şehit J. Er Cengiz Kırman’ın baba evine misafir oldu.

1996 yılında şehit olan Cengiz Kırman’ın annesi Emine Kırman ve babası Battal Kırman, Gazi Duran Yıldız ve köy Muhtarı İsmail Kırman ile yapılan görüşmede; duygular, hatıralar ve vefa aynı sofrada buluştu.



Daha sonra Uğurludağ İlçesi Aşlıarmut Köyü’nden olup 2007 yılında Şırnak Beytüşşebap'da şehit olan Sıddık Küçükgöz’ün ailesi ziyaret edildi.

Şehidimizin babası Hamit Küçükgöz ve annesi Ferdane Küçükgöz ile sohbet eden CHP heyeti, “Şehitlerimizin emaneti başımızın tacıdır. Onların acısı hepimizin acısıdır; her zaman yanlarındayız” dedi. Bu arada sağlık sorunları yaşayan Hamit Küçükgöz’e de geçmiş olsun dilekleri iletildi.

Yeniyapan Köyü’nden olup 2002 yılında şehit olan Salim Demir’in annesi Meryem Demir’i, ağabeyi Eftal ve yengesi Sündüs Demir’i evlerinde ziyaret eden CHP’li yöneticiler, ailesinin sorun ve talepleri hakkında bilgi aldı, istişarelerde bulundu.

Şehit ailelerine “yalnız değilsiniz, yanınızdayız” mesajı veren CHP heyeti, ziyaretlerin devam edeceğini bildirdi.

CHP’li yöneticiler, şehit ailelerinin acısını bir kez daha paylaşarak, şehitlerimizin kutsal emanetine, ailelerine sahip çıkmaya devam edeceklerini dile getirdi.

GAZİLER DE UNUTULMADI

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ve parti yöneticileri, Uğurludağ’da yaşayan gazilerimiz Abdullah Sancaktar, Mevlüt Karael ve Hüseyin Çuhadar ile parti binasında bir araya gelerek sohbet etti.

Açıklamada; “Bu ülke için canını ortaya koyan gazilerimizle anlamlı ve derin bir sohbet gerçekleştirdik.

Onlara olan minnetimizi, saygımızı ve hürmetimizi bir kez daha ifade ettik.

Gazilerimiz emanetimizdir. Onların yanında olmaya, kapılarını çalmaya, halini hatırını sormaya devam edeceğiz” denildi.