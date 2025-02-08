Türkoğlu ailesi tarafından yapılan açıklamada, “Canımız, ciğerimiz değerli büyüğümüz 19. Dönem Çorum eski Milletvekili Mimar A. Adnan Türkoğlu’nun aramızdan ayrılışının sene-i devriyesi nedeniyle, 8 Şubat 2025 Cumartesi günü Çorum Ulu Camii’nde öğlen namazı öncesi Mevlid-i Şerif okutulacaktır" denildi.

Eşi Aydan Türkoğlu, kızları, damatları ve sevgili torunları, Ahsen, Demir, Derin Ballı Eser, Burak, Doruk Vural, tüm Çorumlu hemşehrilerini Mevlid-i Şerife beklediklerini söylediler.

Editör: KEMAL YOLYAPAR