Çorum Gençlikspor kadın hentbol takımı antrenörü Taner Adıkdı, Hentbol İl Temsilcisi Sami Öncel ve hentbol klasman hakem gözlemcisi Gül Yağar'a desteklerinden dolayı teşekkür ederek forma hediye etti.

Adıkdı, “Takımımıza her türlü desteği veren herkese minnettarız. Sami Öncel ve Gül Yağar, hem takımımıza hem de hentbol camiasına verdikleri katkılarla örnek oldular. Onların desteği, bizlere güç veriyor. Bu anlamlı katkıları için onlara teşekkür ediyoruz ve küçük bir hediye ile takdirlerimizi sunuyoruz,” ifadelerini kullandı.

Hentbol İl Temsilcisi Sami Öncel ve klasman hakem gözlemcisi Gül Yağar, teşekkürlerini ilettikleri için Çorum Gençlikspor'a ve Taner Adıkdı'ya minnettarlıklarını belirtti. Bu jest, spor camiasında dayanışma ve destek ruhunun önemini bir kez daha gözler önüne serdi.