Çorum Emek ve Demokrasi Platformu’nun organize ettiği panelde konuşan CHP TBMM Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Türkiye’nin ekonomik tablosuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’nin gayrisafi yurtiçi hasıla bakımından dünyanın en büyük 20 ekonomisi arasında yer aldığını hatırlatan Günaydın, buna karşın yaklaşık 30 milyon kişinin açlık sınırının altında yaşadığını savundu. Emeklilerin ve asgari ücretlilerin gelir düzeyine dikkat çeken Günaydın, emeklilerin büyük bölümünün açlık sınırının altında maaş aldığını ifade etti.

İş güvencesi, iş cinayetleri ve grev yasakları konularına da değinen Günaydın, Türkiye’nin iş kazalarında Avrupa’da ilk sıralarda yer aldığını belirtti. Madencilik faaliyetleri ve doğal kaynakların kullanımı konusunda eleştirilerde bulunan Günaydın, ekonomik politikaların ülkeye ağır bir maliyet yüklediğini öne sürdü.

Türkiye’de gerçek işsiz sayısının 13 milyonu bulduğunu kaydeden Günaydın, “Ekonomideki bu tablonun mimarı Mehmet Şimşek’tir. Türkiye’de adı konulmamış bir IMF programı uygulanıyor. Dışarıdan aldığı borcun faizini ödemek için yeniden borç alıyorlar. Mehmet Şimşek ise bu durumu ‘faiz dışı açık veriyoruz’ diye geçiştirmeye çalışıyor. Memleket bu haldeyken Türkiye Yüzyılı hamasetiyle halkı kandırmaya çalışıyorlar” dedi.

Kur korumalı mevduat uygulaması nedeniyle kamu kaynaklarının zarar gördüğünü iddia eden Günaydın, yüksek enflasyon ve barınma sorununa da dikkat çekti.

“KENDİ İKTİDARLARINI TAHKİM ETMEK İSTİYORLAR”

Demokrasi ve hukuk devleti tartışmalarına da değinen Günaydın, “Demokrasi ve barış için atılan her adım bizim için önemli. 2016 yılından buyana, tek adam rejiminin kurulmasından bu tarafa bu ülkede iyiye giden bir tek gösterge bulamazsınız. Erdoğan ve Bahçeli’nin bu ülkeye demokrasi ve barış getireceğine hiç kimse inanmıyor. Kendi iktidarlarını tahkim etmek istiyorlar. Madem barıştan yanalar, neden Esenyurt Belediye Başkanımıza kent uzlaşısı nedeniyle 6 yıl hapis cezası verdiler? Halen CHP ve DEM’li belediyelerde kayyumlar var. Neden bu kayyumlar var?” şeklinde konuştu.

Muhabir: Haber Merkezi