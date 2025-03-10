ADD yöneticileri, sağlık personeli ile hastanede tedavi gören kadın hastaların 8 Mart Kadınlar Günü’nü kutlayarak karanfil hediye etti.

Ziyaretlere ADD Yönetim Kurulu Üyeleri; Yıldırım Çıtak, Türkmen Aksoy, Ali Aslan Koçak, ADD İl Disiplin Kurulu Başkanı Cengiz Karabıdak, Birleşik Emekliler Sendikası Çorum İl Temsilcisi Sefa Batak, Başkan Yardımcısı Ahmet Çeyhan ile Hitit Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü üyesi öğrenciler katıldı.

Sağlık personeli ve hastalar, ADD Çorum Şubesi’nin 8 Mart jestinden dolayı memnuniyetini ifade ederek, teşekkür etti.

Editör: KEMAL YOLYAPAR