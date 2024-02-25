ADD’nin Olağan Genel Kurulu dernek merkezinde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Divan Başkanlığını Bekir Özsaçmacı’nın yaptığı Genel Kurul saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Genel Kurula CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, CHP Çorum Belediye Başkan Adayı Mimar H. Levent Çöphüseyinoğlu ve çok sayıda dernek üyesi katıldı.



Gelir-gider bilançoları, denetim kurulu raporu ve faaliyet raporunun okunarak ibra edilmesinin ardından sırasıyla ADD Başkanı Uğur Demirer, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ve CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, birer selamlama konuşması yaptılar.

Daha sonra yapılan seçim sonrası ise ADD Çorum Şube Başkanlığı’na yeniden Uğur Demirer seçilerek, güven tazeledi.

Uğur Demirer Başkanlığı’ndaki derneğin Yönetim Kurulu; Yıldırım Çıtak, Ali Aslan Koçak, Güngör Atak, Emine Aydaş, Türkmen Aksoy ve Kubilay Olcan’dan oluşurken, Denetim Kurulu; Orhan Ateş, Ahmet Ceyhan ve Tansel Küçüker’den oluştu. Disiplin Kurulu; Çağdaş Doğan, Cengiz Karabıdak ve Halil İbrahim Kaçay, Genel Merkez Delegeleri ise Yıldırım Çıtak, Güngör Atak ve Hasan Eray Tüfekçi’den oluştu. (Taner ŞİMŞEK)