Muhtar ziyaretlerini tamamlayan Yeniden Refah Partisi Başkan Adayı Yaşar Anaç, Traktörcüler Sitesi esnafı ile bir araya geldi. Traktörcü esnafı, mazot fiyatlarının pahalılığı, alım güncünün düşmesi neticesinde traktör satışlarının çok düştüğünden dert yandılar.



Esnaflar, Merhum Necmettin Erbakan’ın başbakan olduğu 54. hükümet dönemindeki bolluk ve bereketin arandığını, önce yerelde sonra merkezi hükümette değişimin kaçınılmaz olduğunu ifade ettiler.

Bazı esnaflar da oylarının Yeniden Refah Partisi’ne olacağını beyan ettiler.

Yeniden Refah Partisi Belediye Başkan Adayı Yaşar Anaç ise “Yeniden Büyük Türkiye için milletimizin yüzünün gülmesi, Milli Görüş iktidarına kutlu yürüyüşümüz devam etmektedir. Çorumlu hemşehrilerimiz müsterih olsunlar ki her geçen gün milletimizin artan sevgisi ve desteği ile zafere doğru yolumuza devam ediyoruz” dedi.(Haber Merkezi)